Andrea Pomeje zářila na oslavě narozenin Františka Janečka v nádherných šatech bez podprsenky

Její partner Petr Plaček jí do výběru modelů nemluví. "Vůbec, to dělal spíš Jirka. Ten to hodně řešil," upřesnila dýdžejka. "Vidím ji doma nahou, v teplákách, je to jedno. Mám ji řád v čemkoli," doplnil ji Petr.

"Doma se pohybuju v teplákách, občas se mu nelíbí nějaké tepláky, to ano. Do oblečení na akce ale vůbec nemluví. A ještě nesnáší drdol, co my holky teď nosíme," směje se dýdžejka. "To je jako když jde ženská v nemocnici vytírat podlahu," dodal Plaček na oslavě narozenin Františka Janečka. ■