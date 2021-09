Před pár měsíci se živil jako autobusák: Václav Kopta se své vášně nevzdal a za volantem sedí pořád

Václav Kopta Super.cz

Díky koronaviru si splnil dětský sen. Václav Kopta (56) se už od chlapeckých let toužil stát řidičem autobusu. Posledních pár měsíců, kdy nemohl hrát, se mu to plnilo. Absolvoval zkoušky a brigádně se živil jako autobusák.

Aktuálně už na přepravu běžných cestujících nemá tolik času, ale je rád, že za volant může sedat i nadále. „Jezdím, ale ne už v rámci brigádničení, protože už tolik času nemám. Ale jezdím, protože natáčím seriál, který se jmenuje Bus salón s Václavem Koptou a je to dokumentární mapování všech dopravních podniků v České republice. Měl jsem možnost řídit kolem třiceti nejrůznějších autobusů a je to asi nejkrásnější natáčení, které jsem zažil,“ svěřil se Super.cz herec, kterého jsme s manželkou Simonou Vrbickou potkali na Psím dni.

Společnost jim dělala fenka Amálka, kterou si herec nemůže vynachválit. „Jsem milovník psů. Specializujeme se na labradory, to je takové mírné submisivní plemeno. Je to typický gaučák, ale do postele už neskočí, má svůj kavalec a spí s námi v ložnici. Amálka je výjimečný pes,“ svěřil se hrdě herec. ■