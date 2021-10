Dabérka Skinnerovy matky ze Simpsonů by dokázala žít ve Vídni nebo Itálii. Na jih ji to táhne díky „Taliánům“

Ludmila Molínová Super.cz

Ve svých 71 letech září na divadelních prknech a energii by jí mohly závidět kolegyně o generace mladší. Choreografie i zpěv náročných romských písní v muzikálu Cikáni jdou do nebe zvládá Ludmila Molínová bez problému a Super.cz prozradila, že do důchodu se ještě rozhodně nechystá.

„Tohle člověk neovlivní a je rád, když dostane hezkou práci. Vychází mi to průměrně na 8 až 10 představení měsíčně, a to mi připadá překrásný. Petr Kostka hrál 26 představení měsíčně a je jako čiperka,“ usmívá se herečka a dabérka, kterou jsme zastihli během zkoušky v Divadle Bez zábradlí.

Léto a s ním spojené herecké prázdniny věnovala odpočinku. „Já jsem ho trávila víceméně vsedě, byla jsem na chalupě. Podle počasí byl v červenci srpen, v srpnu bylo září, ale člověk si nemá na nic stěžovat,“ krčí rameny herečka, kterou zamrzelo, že letošní počasí nepřálo ani jejímu oblíbenému houbaření.

Zahraniční dovolenou neabsolvovala a moře jí nechybí. „Nepotřebuju ležet na pláži, ale jinak bych strašně ráda znovu jela do Vídně a do Toskánska, tam mi nechybí nic. Ve Vídni bych mohla z fleku žít, taky, že jsem tam jako dítě 3 roky žila. A v Toskánsku bych mohla taky žít, ale to je spíš kvůli těm ,Taliánům',“ vysvětluje se šibalským úsměvem. Líbí se jí snad italští muži? „Nejde ani tak o líbení, ale to jsou tak srdeční, zdvořilí a veselí lidé, že aby takové pohledal,“ dodává dabérka Skinnerovy matky v seriálu Simpsonovi. ■