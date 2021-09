Ach, to byla veselka! Podívejte se, jak to vdané paní Berenice Kohoutové slušelo ve svatebních šatech

Berenika Kohoutová ve svatebních šatech Foto: Archiv B. Kohoutové

Svatba se konala v Mlýně na Dobré vodě. Pro Bereniku to byla druhá svatba, vdaná už byla za filmového producenta Pavla Čecháka. Na svůj velký den oblékla krásné bílé šaty s puntíky. A moc jí to slušelo. "Ach, to byla veselka," zasnila se herečka.

Letos na jaře to ještě vypadalo, že svatba nebude. Kvůli pandemické situaci ji herečka nechtěla plánovat. "Svatba bude, až se budou moct dělat nějaké pořádné svatby. Ale počkáme si na to, až to bude jisté, protože představa, že zorganizuju svatbu a pak ji budu rušit, je děsivá," svěřila tehdy Super.cz Kohoutová.

Protože se však rozvolnění uskutečnilo, z Bereniky je již vdaná paní. ■