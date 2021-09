Poprvé po porodu se ukázala ve společnosti! Takhle to sluší Nikol Štíbrové tři měsíce od narození druhého syna

Nikol Leitgeb Super.cz

Na akci oděvní firmy jí to velmi slušelo. "Možná mám něco dole, ale po dvou císařích a v mém věku spíš než kila řeším, jestli mám vnitřnosti správně zpět uložené a jestli mě nebudou bolet záda," řekla Super.cz se svým pověstným humorem Nikol. "Což mi připomíná, že mám za chvíli fyzioterapii. Už jsem taková rozložená. Snad se složím dohromady," dodala.

Užívá si, že malý Tobias je velmi hodné miminko. "Porodila jsem si druhý klidný, flegmatický, hodný dítě. Je to super. A i kdyby byl živej, tak bych to taky přežila, jsem zvyklá. Životní rytmus už mám změněný po první dítěti, akorát přibylo ještě jedno, zas takový rozdíl to není," uzavřela. ■