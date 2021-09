V přiléhavém overalu a sexy korzetu. Sharlota provokuje, i když zrovna neukazuje početná tetování

Sharlota na módní akci Foto: H&M (6x)

„Když mi posílali propagační materiály, tak jsem si všimla, že ty modely vynesla modelka, kterou mám vytetovanou na noze. Ugly World Wide mě oslovuje tím, že staví krásu na nelíbivých věcech, což mě oslovuje. Říkala jsem si, že to je znamení a musím do toho jít,“ svěřila Super.cz během představení nových módních kousků rapperka, která společně s modelkou Martinou Šmukovou a dalšími influencerkami kousky z módní linie oblékla.

„Většinou si z nějaké kolekce vyberu jen jeden kousek. Po dlouhé době to bylo podle mého gusta komplet,“ říká Sharlota Frantinová.

Co nevidět bude hudebnice pracovat ale i na své vlastní módní tvorbě. „Jsem hrdá na to, že se chytla mnou navržená módní řada pro jaro a léto a dostala jsem příležitost navrhnout kousky pro podzim a zimu. Příští týden jedu do Berlína, kde budu nové věci fotit,“ pochlubila se Super.cz úspěchem Sharlota a jedním dechem dodala: „Jsem za tuto příležitost vděčná. V době, kdy nebylo možné koncertovat, jsem se na tuhle činnost mohla plně zaměřit. Věnovala jsem se tomu vlastně poslední rok a půl.“ ■