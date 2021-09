Míša Nosková je těhotná. Požehnaný stav na ní v pátém měsíci nepoznala ani vlastní dcera

Michaela Nosková Foto: Archiv M. Noskové

Zpěvačka Michaela Nosková (38) je podruhé těhotná, je v 5. měsíci. Doteď o tom neměl nikdo ani tušení. A to především proto, že to na ní není vůbec vidět.

"Je to tak. Vlastně teprve včera jsme to řekli mé dceři Elišce, ani ona nic neviděla. Zatím jsem na své váze. A nemůžu říct, že by to nebylo fajn," řekla Super.cz s úsměvem Nosková.

Těhotenství má ukázkové. "Je mi díkybohu skvěle. Zkouším v divadle, cvičím ve fitku, žádná omezení nemám," prozrazuje zpěvačka.

Oznámení těhotenství přišlo měsíc po zásnubách. Partner Jindřich Canda ji požádal o ruku v krčmě v Dětenicích. V té době sladké tajemství, že čekají přírůstek do rodiny, věděli jen oni dva.

Nosková má z předchozího manželství s Janem Horsákem dceru Elišku. Ta za pár dní oslaví už 11. narozeniny. ■