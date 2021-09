Konec vstávání v nekřesťanskou hodinu. Partyšová odchází ze Snídaně

Gábina také odchází ze Snídaně. Foto: TV Nova

„Bude se mi stýskat po zajímavých tématech, která tento pořad obsahuje. Po budíčku o tři čtvrtě na čtyři ale vůbec. Vstávala jsem takto sedm let a na tohle vstávání do noci se prostě zvyknout nedá,“ svěřila se nám Partyšová. Ta ale na Nově nebude nevyužitá. Zjistili jsme, že moderátorka bude provázet společenským pořadem Život ve hvězdách, vrací se tak do podobného formátu jako v minulosti, na stejné televizi působila v pořadu Prásk!.

„Prásk jsem redaktorovala dlouhá léta a byla to pro mě velká televizní škola. Hodiny a hodiny ve střižnách, praxe k nezaplacení. Pořad jsem po letech i moderovala a cítila se v něm dobře, a to možná i proto, že mám dlouhodobé pozitivní vztahy s lidmi z branže, kteří mi věří. Pořady, ve kterých jsem působila, jim vždy více pomáhaly, než že by jim ubližovaly."

Nové díly pořadu Život ve hvězdách se natáčí v novém zpravodajském studiu. „Viděla jsem první hotové záběry a myslím si, že diváci se mají na co těšit,“ slibuje Gabriela Partyšová. ■