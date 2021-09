Nikol Štíbrová se slzami v očích popsala chvíle hrůzy, když její syn přestal dýchat. Co vzkázala všem rodičům?

Nikol Štíbrová Foto: archiv N. Štíbrové

Po záplavě zpráv od svých přátel i fanoušků se o nepříjemné události rozhodla znovu promluvit a apelovala u toho na všechny rodiče, aby používali monitor dechu, který upozornil na to, že její syn nedýchá.

„Člověk si říká, že se mu to nestane, ale ono se to normálně děje celkem často a často vám ten monitor opravdu zachrání to dítě a děje se to zdravejm dětem, Tobiasovi nic není, na nic nepřišli,“ nechala se slyšet viditelně uplakaná Nikol, která byla se synem v nemocnici, ale už jsou v pořádku doma.

„Po třech minutách, co ho Péťa dal do postýlky, zapnul monitor a odešel, tak se monitor rozhoukal a malej už byl bílej a nedejchal. Protože si neumí odkašlat, tak buď mu zaskočila nějaká nudle, nebo mlíko,“ popisovala se slzami v očích, co se stalo Nikol, která doufá, že už se noční můra všech rodičů nikdy nezopakuje a její syn bude v naprostém pořádku. ■