V době pandemie se z herečky stala realitní makléřka: Jde o lukrativní povolání?

K povolání herečky a zpěvačky začala Kateřina Klausová (29) působit i jako realitní makléřka. Když jsme ji potkali na československém finále soutěže Schwarzkopf Elite Model Look, zajímalo nás, jestli toto povolání u ní nevytlačilo ze života umění.

„Dvě třetiny času mi zabírá makléřství. Je to práce, které se věnuji od pondělí do neděle. Mezi to se ale snažím nacpat i herectví,“ řekla Super.cz Klausová.

Realitní makléřkou se stala v době koronavirové pandemie, kdy byly uspány její divadelní a filmové projekty. Během pozvolného návratu do normálu si ale uvědomuje, že je těžké sedět na dvou židlích současně.

„Je to náročné, protože makléřství není jen o tom, že někomu otevřete dveře, ale je s tím spojená velká administrativa. Ale k herectví se do budoucna chci určitě vrátit,“ říká.

Nové povolání bere hlavně jako dobrou zkušenost. „Většina lidí si myslí, že makléřství je o penězích. Neuvědomují si, že se nabytá částka obvykle rozděluje do několika měsíců, a příjem tedy není zas tak enormní. A herectví mě víc baví,“ říká Kateřina Klausová. ■