Sluší jí to víc než s kačeřími pysky: Slovenská krasavice Kucherenko promluvila o plastikách i manželovi, který je ve vězení

Silvia Kucherenko Super.cz

Její dnes už bývalý manžel Sergej Kucherenko, se kterým má syna Alexandra, skončil ve vězení, kde si dodnes odpykává několikaletý trest, údajně za podvody. V rozhovoru pro Super.cz Kucherenko prozradila, jak spolu dnes vychází.

„Stále ho navštěvujeme a vycházíme spolu velmi dobře. Já nejsem pro vyhrocené vztahy a nikdy nebudu,“ svěřila a vysvětlila, že příjmení Kucherenko si i po rozvodu nechává. „Rozvedení jsme, ale Kucherenko je pěkné jméno, můj syn je Kucherenko, tak nevidím důvod to měnit,“ krčí rameny blondýnka, jejíž původní příjmení je Horváthová.

Na nový vztah je připravená, ale musí potkat toho pravého. „Musí být hlavně inteligentní, žádný egoista, musí vědět, co v životě chce. A jestli je zabezpečený, ano, to je v životě důležité, ale není to to nejpodstatnější, co mě na muži upoutá,“ říká s úsměvem.

Už mnohokrát se spekulovalo, co všechno na jejím těle prošlo rukou plastického chirurga. Dnes už své úpravy Silvia netají. „Mám udělaná prsa. Lidé se mě stále ptají, jestli jsou moje, tak ne, nejsou. Nechala jsem si udělat ještě nos a to je vše,“ objasnila.

Několika proměnami prošla i její ústa. Přestože se může od narození chlubit přirozeně plnými rty, (jak se můžete přesvědčit v galerii) nechala si je v dospělosti zvětšit. Svého rozhodnutí začala později litovat a ani ohlasy fanoušků nebyly takové, jaké si asi představovala. Proto si nechala výplně ve rtech rozpustit. „Už bych do toho znovu nešla a nic jiného ani neplánuji,“ přiznává extravagantní Slovenka a dodává, že dnes je pro ni věští prioritou studium na vysoké škole, kde se od loňského roku věnuje oboru masmédia. ■