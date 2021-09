Po šestinedělí se do kostýmu Čarodějky nevešla a museli jí všít 10centimetrový pruh: Zpěvačka by měla shodit ještě 8 kilo

Elis Ochmanová Super.cz

Logicky se tedy nemohla vejít do kostýmů. "To ani náhodou, muselo se povolovat, v kostymérně mi všili deseticentimetrový pruh na zádech, který diváci neuvidí. Jsem přesvědčená, že to nebude mít na představení žádný vliv," uvedla Elis. Jak to vypadá, se můžete podívat na fotografii nebo v našem videu.

Dceru jí během práce hlídá babička a manžel. "Určitě nestrádá, mateřské mléko odstříkávám, ale pro mě je to hrozné. Řekla jsem si, že aspoň omezím víkendová představení tak, abych nehrála dvojáky a nebyla bez ní tak dlouho. Práce je práce, vracím se do všech představení, kde jsem byla," prozradila a vyprávěla nám, že Viola je naštěstí velmi hodné spokojené miminko. ■