Topmodelka Kociánová je zamilovaná. Exmanžela Madonny nahradil sympatický Slovák

Michaela Kociánová se objevila ve společnosti s novým mužem.

Na poslední dvě finále soutěže Schwarzkopf Elite Model Look dorazila slovenská ambasadorka této prestižní modelingové soutěže bez pánského doprovodu. Mohlo by se zdát, že i letos tomu tak bylo, protože Michaela Kociánová (32) většinou pózovala fotografům buď sama, nebo ve společnosti kolegyně Denisy Dvořákové a jiných kamarádek.

My jsme ale věděli, že nejúspěšnější současnou slovenskou topmodelku do Prahy doprovázel nový přítel Jakub, se kterým tvojí pár už několik měsíců. Bylo to poprvé, co spolu vyrazili na společenskou akci. Jelikož oba považují svůj vztah za křehký, chtěli ho uchránit před zájmem médií. Během galavečera nebyl Jakub usazen vedle Michaely ve Španělském sále Pražského hradu, ale seděl až v další řadě. My jsme ale dvojici zastihli během večeře v pražské restauraci SaSaZu, kde už svůj vztah netajili. Kociánová se snažila respektovat partnerovo přání a chránila ho před objektivy. „Není třeba, aby všichni viděli a věděli,“ smála se.

Kociánová v minulosti chodila s exmanželem Madonny (63) Guyem Ritchiem. Dlouho tvořila pár se slovenským fotbalistou Filipem Šebou a prožila kratší románek s Leošem Marešem (45). Vztah s Čechem a Slovákem ale Míšu odradil a raději lovila v zahraničních vodách. Tedy až doteď. „Vždycky jsem s tím vnitřně bojovala. Nechtěla jsem Slováka ani Čecha. Nechtěla jsem se vracet. Člověk míní, Bůh mění. Nakonec se u mě potvrdilo pravidlo, že domov máš tam, kde je tvé srdce. Tak se mi sama změnila perspektiva,“ prozradila Super.cz Michaela.

Pro úspěšnou modelku není příliš strategické žít v Bratislavě, neboť musí být neustále na cestách. „Stále hodně cestuji. Vyjíždím ze Slovenska, které se mi stává víc domovem. Jsem spokojená, že se to nějakým způsobem mění,“ říká Michaela Kociánová, která věří, že jí nový vztah za trošku diskomfortu stojí. ■