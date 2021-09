Hrál Václava Havla a lidé ho stále poznávají: Představitel prezidenta o změně vzhledu neuvažuje

Viktor Dvořák Super.cz

V červenci to byl rok, co šel do kin film Havel režiséra Slávka Horáka v titulní roli s Viktorem Dvořákem. "Premiéra byla krásná, pak se tři měsíce promítalo a pak nám to zatípl covid," zavzpomínal herec, jehož diváci přesto stále poznávají.