Toto jsou vítězové prestižní modelingové soutěže: Amélii (16) a Alexovi (19) se otevřely dveře do velkého světa

Amélie Konšelová a Alex Hanus se zařadí mezi modelingovou elitu. Super.cz

Jubilejní třicátý ročník soutěže Schwarzkopf Elite Model Look 2021 zná své vítěze. Stali se jimi Amélie Konšelová (16) a Alex Hanus (19) za Českou republiku a Lenka Saturyová (17) a Patrik Vališ (18) za Slovensko. A u poroty bodoval také Olexi Kabatsii z Ukrajiny.

„Vůbec nevím, co na to říct, nečekala jsem, že to tak dopadne. Jsem strašně ráda,“ řekla Super.cz po vyhlášení vítězů půvabná studentka z Moravy Amélie Konšelová, jejímiž modelingovými vzory jsou Daniela Peštová a Meghan Roche.

O tři roky starší Alex Hanus se do soutěže přihlásil sám, ale do poslední chvíle nevěřil, že zaboduje.

„Vážně jsem to nečekal. Měl jsem pocit, že moji kolegové se k tomu hodí mnohem víc než já,“ uvedl pro Super.cz skromně Alex, kterého inspiroval příběh úspěšného modela Františka Beneše z jeho rodného Aše.

O nových nadějích světového modelingu rozhodovala porota složená z českých i zahraničních odborníků v čele s ředitelem soutěže a spolumajitelem agentur Elite Prague a Elite Bratislava Sašou Jánym.

„Velice mě těší úroveň finálového galavečera Schwarzkopf Elite Model Look ČR a SR. Obrovský potenciál všech finalistek a finalistů nám jako agentuře dává naději na vytvoření a manažování úspěšných kariér nových talentů,“ řekl Jány.

„Věřím, že jsme dnes hostům a odborníkům z oblasti módy představili nové modelky a modely s potenciálem Hany Jiříčkové, Daniely Kociánové, Michaely Hlaváčkové nebo Josefa Utěkala a že je brzy budeme vídat na světových molech a titulkách módních magazínů,“ dodal. ■