Karlovarský ceremoniál pojali jako rande: Lucie Šlégrová prý milionové šperky nepotřebuje, má manžela

Lucie a Jiří Šlégrovi Super.cz

Na karlovarský festival přijeli jen na skok, o to víc si Jiří (50) a Lucie (39) Šlégrovi společně strávené chvíle užívali. „Jsme rádi, že jsme po roce mohli zase vypadnout mezi lidi,“ řekli nám.

Lucie na závěrečný ceremoniál vynesla zlaté šaty od teplické návrhářky Nadi Moravcové, které doplnila bižuterií. „Nemám na sobě žádné miliony, nepotřebuju je, mám milionového manžela,“ smála se modelka.

Rok po porodu třetího syna vypadá bezvadně. Jak sama řekla, je ráda, že s ní tělo spolupracovalo. „Hrozně jsem se snažila a po tom třetím porodu jsem se bála, že mi to nepůjde. Ale musím říct, že tělo se mnou spolupracovalo a jsem mu vděčná. Povedlo se to, ale samozřejmě jsem pro to musela něco udělat,“ řekla.

Žádný tajný recept ale nemá, vsadila a starý dobrý pohyb. „Hodně jsem chodila a chodím s kočárkem, je to hlavně o tom pohybu. Samozřejmě jsem upravila i jídelníček. Žádné velké drama se nekonalo, jde o to vydržet.“

Děti manželům hlídala babička, na dotaz, zda tedy návštěvu festivalu pojali jako rande, bývalý hokejista odpověděl: „Můžeme to tak nazvat. Jsme rádi za každou chvilku, kterou spolu můžeme strávit.“ ■