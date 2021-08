Fanoušci se konečně dočkali. Johnny Depp opět v akci!

Johnny Depp je hostem 55. ročníku MFF KV. Super.cz

Herec je mistr proměn, což dokázal i tentokrát. V kostýmu prošedivělého nenápadného muže s dioptrickými brýlemi je k nepoznání. Film Depp uvedl v rámci 55. ročníku karlovarského filmového festivalu.

Záznam: Johny Depp přijel uvést film

I dnes na něj čekali fanoušci, kteří se před divadlem začali shromažďovat dlouho před příjezdem slavného herce. Zaplnili celé prostranství před budovou, neodradil je ani déšť.

„Miluju ho od jedenácti, takže 15 let. Je pro mě velmi důležité se s ním setkat. Už ho mám podepsaného ze včera, už jsem to vyhrála. Zeptala jsem se ho, jak se má, on odpověděl, že dobře. A pak jsem mu řekla, že ho miluju, tak se na mně tak koukal...,“ svěřila se jedna z fanynek se svým zážitkem.

Na projekci dorazil také režisér Jan Svěrák či herečky Lenka Krobotová a Bára Poláková.

Herec měl asi hodinové zpoždění, po příjezdu se šel pozdravit s fanoušky. „Milujeme tě!“ křičeli lidé.

O den dřív, ve čtvrtek odpoledne, Depp dorazil jako člen delegace k filmu Hrnec zlaťáků: Pár drinků s Shanem MacGowanem. V dokumentu o slavném irském hudebníkovi vystupoval a je jedním z koproducentů. Spolu s Deppem snímek uvedli režisér Julien Temple, producent Stephen Deuters a manželka hlavního hrdiny, novinářka Victoria Mary Clarke. ■