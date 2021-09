Sexy Sharlota nesbírá jen tetování: Neuvěříte, kolik má doma výstřední kráska párů bot

Sharlota Foto: Bontonfilm

„Mám doma něco přes 300 párů bot, z toho tak 250 párů tenisek a něco jsou boty na podpatku. Mám na to i speciální místo. Na chodbě máme tři obrovské skříně, kde mám polovinu bot. A při příchodu do domu je takový pokojíček, říkám tomu místnost Harryho Pottera, protože to vypadá jak ten jeho, a ten celý prostor je plný krabic s botami,“ svěřila se Super.cz Sharlota, kterou jsme potkali na představení nové kolekce módních tenisek. Ty jsou její vášní.

„Mám je seřazené podle značek a vybírám si je podle nálady a ladím to k outfitům, je to moje vášeň. Sbírám páry bot i z kolekcí, které jsem věděla, že jsou jednorázová záležitost a pak už se nebudou vyrábět,“ svěřila se zpěvačka, která má jasno v tom, za co nejraději utrácí. „Nejradši utrácím za jídlo a za oblečení. A pak s partnerem sbíráme komiksové postavičky. Ale my jinak nic jiného nepotřebujeme,“ svěřila se zpěvačka, která se nedávno objevila i v nové komedii Ubal a zmiz i jako herečka.

„Pracovně doufám, že se vše začne rozjíždět. Ale tím, jak pracuji od třinácti let, tak jsem nezažila období, kdy bych se flákala a užívala si to. Netlačím na pilu a nechávám věci plynout. Připravuji videoklip a na základě velké úspěšnosti mé minulé kolekce budeme dělat podzim/zimu,“ svěřila se potetovaná kráska. ■