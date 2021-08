Podívejte se na ty sexy modely: 21 modelek předvedlo na karlovarském festivalu úchvatné róby

Beata Rajská a její sexy modely Super.cz

"Když jsem to léto připravovala, říkala jsem si, že nikdo neví, jak to bude dál. Pár přehlídek jsem udělala přes léto i loni a viděla jsem, jak jsou ti lidé vděční. Proto jsem se rozhodla, že i letos tuhle šílenost udělám, a je to opravdu šílené. Měli jsme jednadvacet modelek a asi třiatřicet modelů, už jsem to počítala jako ovečky před spaním," upřesnila na slavnostním večeru, který byl také oslavou 55. výročí Dermacolu. Na sexy modely, které známé krásky předváděly, se můžete podívat v našem videu.

Návrhářka představila i ryze společenské modely. Myslí si, že se tento podzim a zimu společenská sezóna doopravdy uskuteční? "Věřím, že bude, i když to bude trochu omezené. Myslím, že to potřebujeme. Až teď jsme si uvědomili, jak vzácné jsou věci, které jsme brali úpně běžně. Pro mě se zdraví rovná i zdravé psychice. Když nás nechají doma,tak se z toho už všichni zblázníme," míní. ■