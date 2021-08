Tady se schovávali Sandeva s Prachařem: Pohádková Holena měla ve Varech světovou premiéru filmu, kvůli kterému zhubla na kost

Alena Doláková Super.cz

"Užívám si to úplně nejvíc, protože jsem na tu roli čekala dlouho. Je mi tolik, kolik mi je, a je to takový malý zázrak," svěřila Super.cz Alena, kterou přišla podpořit řada kolegyň a kolegů, a právě tady jsme poprvé nachytali nový pár Sara Sandeva (24) a Jakub Prachař (37), kteří se sice skrývali před fotografy, ale o tento film přijít nechtěli.

Alena věří, že tenhle film pomůže nastartovat její kariéru jiným směrem, po Holeně bylo totiž obtížné získat jiný typ rolí, spadla do určité škatulky. "Až to zhlédnou producenti, určitě si řeknou: Proč my jsme na tu Alenu nemysleli dřív?" smála se. Režisér Šimon Holý nám ostatně vysvětlil, že Alenu si vybral právě kvůli jejímu nespornému talentu. "Je neuvěřitelná," míní.

Pohovořili jsme o filmu a důvodech, proč by ho měli diváci vidět. "I když je černobílý, napsáno je to velice svěže a současně. Není to jeden ze strojených scénářů. Zároveň má estetiku jiné doby, jako ze 60.let českého filmu," doplnila Alena. ■