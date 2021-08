I velcí muži v sobě mají prasáckého démona: Petr Kolečko natočil film o svém dědovi v hlavní roli s Jiřím Bartoškou

Petr Kolečko Super.cz

Režie se ujal proto, že se jedná o intimní téma, jeho vlastní rodinnou historii, a předobrazem titulního hrdiny je jeho vlastní dědeček, vynikající pediatr, který měl i různé slabosti, včetně nevěry. "Je to i o tom, že i tihle velcí muži v sobě mají nějakého prasáckého démona," prozradil Kolečko, jemuž scénář schvalovala maminka, protože dědeček ani babička už nežijí.

"Od začátku jsem myslel na to, že by ho měl hrát Jiří Bartoška a sbíral jsem odvahu ho oslovit. Nakonec je to jediný herec, kterého jsme pro roli oslovili, a jsem rád, že to vzal," svěřil. "Ten film je docela laskavý, obzvlášť na moje poměry. Je i o odpuštění. Myslím si, že odkazuje na klasičtější poctivé české komedie. Je hlubší a citlivější, než bylo Přes prsty, ale nebude chybět ani můj kreténský humor," vysvětloval.

Snímek přichází do kin na konci září a jeho autor doufá, že na něj diváci budou chodit. "Doba je těžká, všichni jsou nervózní, filmů je tam moc, je to skoro bratrovražedný boj, což nikoho z níc netěší. Ale snad si ke Zbožňovanému lidi cestu najdou," věří. "Vždycky mi víc záleželo na divákovi, točím to pro něj, ne kvůli cenám a festivalům," uzavřel. ■