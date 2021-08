Milan Peroutka si zahrává: Sotva doléčil zraněnou nohu, boural s kolegyní Partyšovou na golfu

Milan Peroutka Super.cz

Není to tak dávno, co se oblíbený herec a zpěvák ve společnosti objevoval s berlemi, kvůli úrazu nohy, který si způsobil v divadle. Nevyhnula se mu operace, po které následovala dlouhá rekonvalescence. A nyní se Milanovi přihodil další karambol, tentokrát v golfovém vozítku, ve kterém jel společně s kolegyní ze Snídaně s Novou Gabrielou Partyšovou (43). K údivu všech nedošlo k žádnému zranění.

„Tohle autíčko, jak já tomu říkám bugina, není tak úplně stabilní a Gabča mi poradila zkratku přes jeden kopec, pak elegantně vyskočila a já jsem málem skončil pod tím. Naštěstí mi to nepřejelo nohu. Bylo to divoký,“ vypráví Milan, jak k nehodě došlo. Po karambolu má už z golfového vozítka respekt. „Byla to zkušenost, že i v tomhle může mít člověk bouračku.“

Jeho kolegyně Partyšová nám nehodu popisovala mnohem napínavěji. Během společně adrenalinové jízdy dokonce přišla o dvě vlastní golfové hole. „Ty ještě stále hledáme,“ směje se Milan. „Ona to moc dramatizuje,“ dodává s nadsázkou.

Charitativní turnaj, který pořádal klub HC Olymp v čele s Martinem Dejdarem (56), se udál v resortu na Karlštějně, který Milanovi není cizí. „Já jsem tady na místě činu asi po 15 letech, protože jsem tady dřív jako dobře placenou brigádu učil bohatý děti hrát golf,“ překvapil nás. A kolik mu takové dobře placená brigáda vynášela? „Myslím, že to bylo 150 korun na hodinu a k tomu jídlo zdarma,“ dodává s úsměvem. ■