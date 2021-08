Není divu, že okouzlila Jakuba Prachaře. S těmito sexy fotkami by se Sara Sandeva neztratila ani v modelingu

Sara Sandeva Foto: foto pro Glanc - Benedikt Renč

Půvabná herečka Sara Sandeva (24), která má blízko ke svému hereckému kolegovi Jakubu Prachařovi (37), přiznala, že by si nejraději nechala ostříhat své dlouhé vlasy, které by jí mohla závidět nejedna žena.

Jakmile dotočila novinku Dvojka na zabití, chtěla své lokny výrazně zkrátit, ale nebylo jí to dopřáno. „Když jsem dotočila seriál, těšila jsem se, že se ostříhám!“ přiznala Sara hned po natočení seriálu, kde hraje mladou policistku Karolínu Světlou.

„Zjistila jsem ale, že do vlasů nemůžu zasáhnout víc. Třeba mikádo si nemůžu dovolit, protože v Divadle Na Fidlovačce začínám zkoušet hru Kouř, kde hraju Kotě, a tam ty dlouhé vlasy zkrátka patří,“ prozradila herečka, která prozatím nemusela účes kvůli práci radikálně měnit.

„Jednou mě chtěli obarvit na zrzavo, ale to jsme s manažerkou nějak vykomunikovaly, takže se to nakonec nestalo. Někdy to ani není třeba, víte, co u nás maskéři dokážou? Jsou nesmírně šikovní a vždy to umí udělat tak, aby to do toho vašeho looku zasahovalo co nejméně,“ chválila si maskéry kráska během focení titulní strany časopisu Glanc, kde jí to moc slušelo.

Prázdniny jsou sice v plném proudu, ale populární herečka si prozatím užívá víc práce než volna. „Chtěla bych se ale jet podívat do Karlových Varů na premiéru filmu Alenky Dolákové Zrcadla ve tmě, protože to si myslím, že bude velký zážitek, a moc se na to těším.“

Večírky prý zůstanou na festivalu bez její účasti. „Nejsem večírkový typ a několik za sebou bych jich určitě nezvládla. Mě baví ta atmosféra a také záleží na tom, s kým tam jste,“ prozradila Sara Sandeva, jež si asi právě díky přítomnosti Jakuba Prachaře užila večírek Primy.

Herečka má kořeny v Makedonii, kam se chce brzy také podívat. „Určitě se tam chci podívat v září, až budu mít po premiéře. Nebyla jsem tam už rok a půl a moc mi chybí rodina, jídlo. Věřím, že to vyjde!“ doufá. ■