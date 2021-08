Dominika Myslivcová se při křtu nového singu vyprsila jako vždy: Nezáleží, zda umíte zpívat, hlavně, když vás sledují, uvedla

Dominika Myslivcová Super.cz

Tentokrát se nepředstavila jako herečka, ale jako zpěvačka. Dominika Myslivcová (26) opět nenechala svůj outfit náhodě a pořádně se vyprsila. "Nezáleží, zda umíte zpívat, hrát nebo moderovat. Dělejte, co vás baví, hlavně, když vás sledují," zní motto, které Super.cz svěřila.

Dominika představovala svůj asi pátý nebo šestý song, jde o letní písničku Cheers, ke které natočila i videoklip, v němž jí hraje Natálka Mykytenko, kterou proslavila reality show Svatba na první pohled, a nejkrásnější slovenský muž Michal Gajdošech.

"Věřím tomu, že se na mě lidé radši koukají, ale doufám, že mě teď budou i poslouchat," věří Dominika, která se předvedla v sexy šatech s hlubokým výstřihem.

"Chtěla jsem udělat něco pozitivního a letního, tak snad se mi to povedlo," míní půvabná blondýnka, která se na písni sama podílela a slibuje, že v hudební tvorbě bude pokračovat. "A když se to někomu nebude líbit, ať to vypne," uzavřela. ■