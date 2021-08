Představitel Jamese Bonda má na kontě miliardy, dcery ale velké dědictví nečeká

Daniel Craig Profimedia.cz

„Neříká se, že pokud zemřete bohatí, selhali jste?“ rozpovídal se pro magazín Candis. „Nechci nechat velkou sumu příštím generacím. Myslím si, že dědictví je dost nevkusné. Mou filozofií je zbavit se všeho, než odejdu.“

Představitel Jamese Bonda má dvě dcery, Ellu (29) z prvního manželství s Fionou Loudon a další se současnou manželkou Rachel Weisz, ta přišla na svět v roce 2018. Její jméno i podobu před světem skrývají.

Příští měsíc bude konečně uvedena poslední bondovka s Craigem s názvem Není čas zemřít. Kvůli pandemii koronaviru se premiéra několikrát odložila, původně měli film uvést v dubnu loňského roku.

Už v roce 2015 po Spectre se spekulovalo, že Craiga v ikonické roli někdo nahradí. Nakonec si ale Bonda střihnul ještě jednou.

„Myslel jsem si, že už to fyzicky nezvládnu,“ přiznal herec, který se během natáčení filmů o agentovi 007 několikrát málem přizabil a zdravotní následky pociťuje dodnes. Trvalo dva roky, než ho producenti přesvědčili, aby s nimi na téma dalšího trháku mluvil.

„Začali jsme to řešit a došlo mi, že bychom měli dokončit příběh, který začal s Casino Royale. Dávalo to smysl a začalo se to formovat, tak jsem si řekl, že do toho jdeme.“ ■