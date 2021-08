Všichni stáli o Rambu a Mádla: Autora Deníčku moderního fotra fotografové nepoznali. Na premiéře ho vykázali ze záběru

Autor knižního bestselleru Dominik Landsman svou chvilku slávy propásl. Michaela Feuereislová

„Podle očekávání jsem na premiéře nikoho moc nezajímal. Seděl jsem tiše před kavárnou v hloučku novinářů, přičemž všichni leštili objektivy a ladili mikrofony na příchod hereckých hvězd. Jakmile dorazili herci, mohli se všichni přetrhnout v rozhovorech a focení,“ svěřil Super.cz Landsman s nadsázkou. Zájem vzbudil až příchod těhotné Terezy Ramby (31) a Jiřího Mádla (34).

„Všichni ho obestoupili, fotili a zpovídali. Pokusil jsem se postavit nějak za něj do pozadí, abych byl taky na fotkách, ale bylo mi řečeno, jestli ten pán vzadu (já) může uhnout, že jsem v záběru,“ vypráví dále.

Nakonec si ale přece jen užil svou chvilku slávy. „Dal jsem rozhovor do televize, kdy jsem byl natolik vtipný, až to nevysílali, a potom jeden rozhovor do novin, kde jsem byl opět natolik úderně a inteligentně vtipný, že podle výrazu paní novinářky bylo patrné, že zvažuje nabídku práce v prodejně nábytku, protože tohle ona nemá zapotřebí, dělat rozhovory s takovýma jelitama,“ popsal nám své dojmy z premiéry vtipálek Landsman.

„Nakonec ale můžu říct, že to byl zajímavý náhled do světa šoubyznysu a zkušenost, kterou jsem si musel zažít. Teď ale zpátky domů k plotně a žehlení prádla,“ dodává. ■