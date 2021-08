Manželka je sólistka baletu, s dcerou tak zůstal doma on: Známý herec popsal rodičovskou dovolenou

Radúz Mácha s manželkou Martou Drastíkovou Herminapress

Manželka herce Radúze Máchy, známého z jeviště Národního divadla či ze seriálů Já, Mattoni nebo Cesty domů, Marta Drastíková je sólistkou baletu Národního divadla. Když se jim v roce 2016 narodilo první dítě, dcera Matylda, po necelém roce se musela vrátit do práce, aby nevypadla ze cviku a formy. Doma tak zůstal tatínek, který měl v tu dobu volněji.

„Já jsem zrovna nic nezkoušel ani netočil, jen jsem večer hrával, takže jsem s naší starší Matyldou zůstal na mateřské,“ řekl Mácha, který rodičovskou dovolenou považuje za krásnou, i když náročnou zkušenost. „Přebalování, krmení, první slova, první krůčky. To vše mám za sebou. Byla to skvělá zkušenost.“

S příchodem druhého dítěte, syna Huberta, opět vyvstala otázka, který z rodičů upozadí kariéru. Tentokrát to je Marta a Radúz upřímně říká, že to kvituje. „Asi už bych to podruhé nezvládl. Hubert je navíc velmi energický,“ svěřil herec.

V poslední době jej diváci mohli vidět například na Letních shakespearovských slavnostech v Bouři či v inscenaci Mnoho povyku pro nic, brzy se objeví také na obrazovkách v novém seriálu 1. Mise. Hraje frekventanta Honzu.

„Honza je cílevědomý kluk, je z vojenské rodiny. Je to srdcař a voják každým coulem, hodně mu záleží na tom, aby se dostal na misi. Jeho cílevědomost a touha být ve všem nejlepší se mu brzy vymstí, navíc se trochu zamotá s holkama,“ popsal herec svou nejnovější roli. ■