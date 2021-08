Dva měsíce po porodu je na své váze! Michaela Gemrotová se objevila ve společnosti v parádní formě

Michaela Gemrotová je zpátky na své váze Super.cz

Zpěvačka Michaela Gemrotová (35) na začátku června porodila dceru Anežku a už je zpátky ve formě. Těhotenská kila jsou pryč. "Vážila jsem se na kontrole po šestinedělí, a to jsem nahoře měla už jen asi dvě kila. Takže teď už jsem asi na své váze. Moc to neřeším, jde to samo. Nestačila jsem cvičit ani držet stravu. Pořád máme s maličkou aktivní život, je skvělá. Jde to samo," řekla Super.cz Gemrotová.