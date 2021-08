Nicole Kidman se odvážných sexuálních scén nebojí. Takhle na ně reagoval její manžel, slavný zpěvák

Nicole Kidman a Tom Cruise ve filmu Spalující touha Foto: © Warner Bros, Profimedia.cz

Že se Nicole Kidman (54) před kamerou nebojí ani odvážných sexuálních scén, její fanoušci dobře vědí. Příležitostí to zjistit už měli spoustu, mj. v klasice Stanleyho Kubricka Spalující touha nebo v mimořádně populárním seriálu Sedmilhářky. A pikantní scény nechybí ani v hereččině nejnovějším projektu Nine Perfect Strangers.

Při té příležitosti se jí novináři zeptali, jak na její sexuální scény reaguje manžel, známý zpěvák Keith Urban. Kidman klidně odpověděla, že její muž je s tím v pohodě, protože chápe, že je to součást její profese.

„Můj manžel je také umělec, takže tomu rozumí a neangažuje se v tom. Vidí seriál, až je hotový, sestříhaný, a vidí ho svěžíma očima. Nečte scénáře, netuší, co probíhá na place, má svou vlastní kariéru, do níž je ponořený,“ řekla webu E! a v žertu dodala: „O tom, co skutečně dělám, toho moc neví.“

Se dvěma úspěšnými kariérami přichází více organizace v rodině. Manželé vychovávají dcery Sunday a Faith, v práci se jeden druhému uzpůsobují.

„Když nemá Keith koncertní šňůru, je to mnohem jednodušší. Příští rok bude mít tour, tak zase já nebudu tolik pracovat,“ uvedla herečka. ■