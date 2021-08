Kam se hrabou grandslamy: Tenistka Barbora Strýcová otevřeně promluvila o mateřství

Barbora Strýcová Super.cz

„V mém životě se udály velké věci, a ještě se toho spousta změní. Strach z neznáma tam je, ale kdyby nebyl, není to správně,“ řekla Super.cz tenistka.

Na dítě se Strýcová velmi těší, těhotenstvím se jí splnilo velké přání. „Vždycky jsem chtěla být maminkou. Kam se na to hrabou všechny grandslamy, Wimbledony a olympiády. Nechci to shazovat, ale pro mě je nejdůležitější být mámou a mít jistotu, že je dítě zdravé. Jak to ostatně mají všechny maminky,“ říká Bára.

Vítězka ženské čtyřhry ve Wimbledonu a bronzová olympijská medailistka musela mít během svých zápasů nervy ze železa, jinak by to daleko nedotáhla. V průběhu těhotenství je ale přirozeně mnohem citlivější a se smíchem přiznala, že se velmi často dojme.

„Nedávno mě rozbrečelo, když jsem v televizi viděla štěně, kterému se něco stalo. I takové věci mě dojímají,“ smála se Strýcová. ■