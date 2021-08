Zpěvák sdílel s fanoušky příběh o prohřešku na záchodě, kterého se měl dopustit. Myslíte, že bych to udělal? ptá se

Olly Murs Profimedia.cz

„Tohle si přečtěte a upřímně mi do komentáře napište, jestli si myslíte, že jsem byl schopen toto udělat,“ vyzval fanoušky Olly. A teď už k příběhu, který někdo považuje za nejdivnější setkání se známým britským zpěvákem.

„Pracoval jsem v populárním londýnském divadle a s celebritami jsem se setkával celkem pravidelně. Můj nejdivnější zážitek se stal při setkání s Ollym Mursem na toaletách. Myl jsem si ruce, když vystoupil Olly z kabiny, a vzhledem k tomu, že se na mě chvíli díval, tak jsem se na něj usmál. Pak se na mě podíval znovu přes zrcadlo a při tomto pohledu si hrozně uprdnul, a znělo to, jako by někdo řekl Olly Murs,“ popisuje muž.

Poté otevíral pusu na sdělení svého jména: Olly Murs. Přísahám bohu, že tohle bylo to nejnáhodnější, nejlepší a zároveň nejodpornější, co se mi kdy stalo. Oba jsme poté dostali neskutečný záchvat smíchu. Bylo to zábavné. Pak odešel a já ho ještě znovu potkal na baru asi o hodinu později, kde na mě mrkl a znovu jen pohybem rtů naznačil ´olly murs´ a zase jsme dostali záchvat smíchu. Popravdě, i při vzpomínce na tento moment učůrávám smíchy.“

Fanoušci se pod příspěvkem sami nemohou rozhodnout, zda toho byl zpěvák schopen, nebo ne. Jestli se Olly s pravdivostí příběhu pochlubí, je otázkou. ■