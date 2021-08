Vincent Navrátil odkryl soukromí a rozbrečel tím sestru Agátu Hanychovou, které se stále nedaří najít funkční vztah

Vincent Navrátil s kolegy vytvořil třídílnou minisérii Mužketýři. Super.cz

V období koronavirové pandemie nemohl zavadit o práci, a tak se Vincent Navrátil rozhodl, že už nebude čekat, až dostane pracovní nabídku, a sám se pustil do tvorby nového projektu.

„Řekli jsme si s kolegy, že jsou divadla zavřená, nám už dochází peníze, a tak uděláme něco svého,“ řekl Super.cz Navrátil. Ten v minisérii Mužketýři nepůsobí pouze v roli herce. „Funguji primárně jako režisér, ale i scenárista společně se dvěma kolegy,“ vysvětlil. Vincent měl potřebu udělat něco neotřelého. „Napsali jsme scénář, který velmi dobře reflektuje naše osobní životy a vztahové zkázy."

Režisérský debut čtyřiadvacetiletého syna Veroniky Žilkové (59) je zaměřený na klasická témata – lásku, sex, přátelství a intriky, ale představuje je velmi syrovým způsobem. Tvůrčí čerpali z osobních vztahových karambolů, nebo si jako inspiraci brali vztahy svých blízkých. „Zaonačili jsme to tak, aby se tam nikdo nepoznal. Snažili jsme se vytáhnout esenci vztahů. Je to takový příběh, co se všechno může pokazit během pěti dnů,“ říká.

Zajímali jsem se o to, jestli se v minisérii poznala i Vincentova sestra Agáta Hanychová (36), která na vztahy nemá vůbec štěstí. „Moje sestra to probrečela. Viděla se skoro ve všech scénách. Všichni máme pocit, že se nám dějí speciální věci, kvůli kterým jsem výjimeční, ale to se děje všem lidem na světě. Můžete se tam najít vy, nebo já, prostě kdokoli, kdo prožil problémy s láskou,“ uzavřel Vincent Navrátil. ■