Velké lásky Petry Kvitové: Zásnuby s hokejistou, mladý tenista i vzplanutí k Radku Štěpánkovi

Petra Kvitová a její partneři Foto: Michal Beránek / Cnc / Profimedia, Vlastimil Vacek, Právo

Vaněk ji sice trénuje už několik let, ale pověstná jiskra přeskočila teprve letos v květnu po turnaji v Římě. Úspěšné tenistce jinak vztahy moc nevycházely. Své protějšky si vybírala výhradně mezi sportovci, kteří jí byli nejblíž. Randila například s o pět let mladším tenistou Adamem Pavláskem (26), s nímž se znala od dětství. Pár spolu chodil dva roky a po jednom rozchodu se k sobě dokonce načas vrátili, ale nakonec jim to nevyšlo.

Po rozchodu s Pavláskem lovila Kvitová opět v tenisových vodách. Zamilovala se do české tenisové hvězdy Radka Štěpánka (42). Ten se do Kvitové zakoukal v době, kdy se rozváděl s tenistkou Nicole Vaidišovou. Po roce ale jejich láska vyšuměla, protože na sebe neměli vůbec čas. A Štěpánek se opět vrátil k Vaidišové, kterou si vzal i podruhé a má s ní dceru.

Později Kvitová vyměnila tenisty za hokejistu. Dva roky randila s hokejistou Radkem Meidlem (32). A tady to vypadalo hodně vážně. Pár se dokonce zasnoubil, ale ani tady jim to nakonec neklaplo a Kvitová Meidlovi vracela snubák. Zda to Petře vyjde s trenérem Vaňkem, ukáže až čas.... ■