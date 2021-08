Po letech se rozhodl kývnout na seriál: Co Vojtu Dyka přesvědčilo vzít roli profesora?

Vojta Dyk Foto: archiv TV Nova

„Váhal jsem, to nebudu zastírat. Upřímně nejsem zastánce seriálů, kde mnohdy ani herec neví, kdy a kde bude konec jeho postavy. Tudíž se vlastně nedá hledat v té postavě nějaký charakterový oblouk. Takových seriálů je teď spousta. Všude po světě,“ svěřil se Dyk a přiblížil, co ho nakonec přesvědčilo vzít novou roli.

„Předně asi to, že u Profesora je prostě daný počet dílů a každá případná série je svým způsobem ohraničená. A závislá na tom, jestli se bude případným odběratelům seriál líbit, nebo ne. To za prvé. Za druhé skvělé obsazení plus tým lidí, který seriál vytvářejí. No a za třetí možnost si zase po dlouhé době zkusit tenhle typ dlouhodobější herecké práce. I když myslím, že to bude v mém životě zase na dlouho výjimka,“ svěřil se herec s tím, že s kolegy Davidem Švehlíkem nebo Matoušem Rumlem si natáčení užívá.

„Víte, když máte jako kolegy Kaňokovou, Pechláta, Bauera, Rumla, Švehlíka a několik skvělých mladých uchazečů o herectví v rolích studentů, tak je spíš náhoda, když vás nějaká scéna nepobaví. Takže mě prostě baví všechny. Páč mě baví ta práce. Navíc nejsem typ na vyprávění veselých historek z natáčení,“ dodal Vojta Dyk ke své nové roli. ■