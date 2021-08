Bývalá moderátorka Novy přiznala, že kojí svou tříletou dceru: Ukázala intimní foto s dcerou u prsu

Marta Dřímal Ondráčková Foto: archiv M. Ondráčkové

„Kojení větších dětí je pro mě důležité téma. Po narození Sophie jsem počítala s tím, že kojím maximálně do roka. Protože tak se to přece dělá. Postupem času jsem ale cítila, že jí nechci tu blaženost, pocit bezpečí a klidu vzít. Takže jsem se rozhodla nechat to na ní,“ svěřila se moderátorka a fotkou s dcerou u prsu se také pochlubila.

Marta se rozhodla pro cestu, kdy si její dcera sama vybere, jak dlouho bude chtít být kojená. „Někdy toho mám plné zuby, ale jen někdy, většinou jsem za ty chvíle totální blízkosti opravdu ze srdce vděčná. Takže jsem zvědavá, kam to společně dokojíme!

„Děkuju moc za to, že existují ženy, které o tomhle potřebném poutu a nesmyslných předsudcích mluví, protože díky jejich podpoře jsem dost zásadně změnila svůj přístup k mateřství, své dceři i k sobě samé,“ dodala někdejší moderátorka. ■