Hvězda nového seriálu Vojta Dyk: Z tiskovky spěchal na koncert a odletěl soukromým letadlem

Vojta Dyk

„Je to prostě profesor v tom nejlepším slova smyslu, profesor typu ‘souputník, kamarád, doprovod’. Doprovod je u vzdělání dost důležité slovo, řekl bych,“ svěřil ke své nové roli Vojta Dyk, který doufá, že komediální seriál o profesorovi gymnázia, který používá neobvyklé metody, u diváků zaboduje. „Hraje se mi dobře. Ale hlavní jsou ti, kteří na se na to budou dívat. Já se pouze snažím dělat svoji práci nejlíp, jak v tu chvíli dokážu,“ řekl herec, který z tiskové konference spěchal na koncert s kapelou.

Z pražského Výstaviště v Holešovicích tak po hodině, kdy rozdal pár rozhovorů, odjel na letiště. Vydal se do Brna, kde měl večer vystupovat, po dálnici D1 by mu to kvůli dopravě nemuselo časově vyjít. Televize tak pro herce objednala soukromé letadlo a zařídila mu tak opravdu hvězdný odchod z akce. ■