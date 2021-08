Po Hlavě Medúzy, Boženě a Anatomii života se vrací do divadla: Charismatický záporák nesleze hodinu a půl z jeviště

Karel Heřmánek mladší Super.cz

Velkými šéfy Divadla Bez Zábradlí jsou nyní místo herce Karla Heřmánka (73) jeho dva synové. Víc je tedy vidět herec Karel Heřmánek mladší (32), který přiznává, že na bratrovi nechává tu nudnější část práce, zatímco on je víc na jevišti. Nyní ho čeká one man show v představení Iliada, které bude již tuto sobotu odpremiérované v Lidicích.

"Já byl poslední době hodně zaneprázdněný přípravami dvou her. Jednou je muzikál Kabaret, který by se měl uvést v září a momentálně máme od zkoušení letní pauzu. A druhou právě Iliada. Přípravě letních scén se tedy věnoval spíš brácha," přiznal, že to na sourozence tak trochu hodil.

O to víc se věnoval své roli vypravěče, básníka a vojáka, kdy při Iliadě v podstatě hodinu a půl nesleze z jeviště. "Paradoxně vzhledem k pandemii na to bylo dost času. Těším se, až si 7. srpna zahrajeme přímo v památníku v Lidicích, myslím, že to bude úžasná atmosféra, protože ta hra má hodně válečné téma, je tam téma hněvu. Určitě to tam zarezonuje, protože Lidice jsou v té hře u zmiňované, protože jsou tam odkazy na zániky měst a civilizací," vysvětlil, když všechny na představení zval.

Pokud jde o natáčení, měl teď po velkém boomu trochu pauzu. "V jednu chvíli se sešly tři seriály, kde jsem byl, ale to byla shoda okolností. Rýsují se mi i další filmové projekty, točit bych měl v létě a v zimě, ale zatím nemohu prozradit podrobnosti," uzavřel. ■