Aiden (60) ze Sexu ve městě se tajně oženil: S touhle krásnou blondýnkou je ve vztahu už 20 let

John Corbett a Bo Derek se vzali. Profimedia.cz

„Okolo Vánoc jsme se vzali. Jsme s Bo svoji,“ potvrdil představitel Aidena ze Sexu ve městě a na kameru ukázal i prsten.

„Je to asi poprvé, co o tom mluvím, celkem si střežíme soukromí, takže jsme to neoznamovali. Naši přátelé a rodina to věděli, ale tohle je poprvé, co o tom mluvíme veřejně, protože jsme doposud neměli moc příležitost,“ nechal se slyšet.

„Po 20 letech jsme se rozhodli vzít. Nechtěli jsme, aby všichni rok 2020 jenom nenáviděli... Tak jsme udělali alespoň jednu hezkou věc,“ dodal.

Přitom ještě loni v srpnu si Derek myslela, že pro ně manželství není důležité. „Myslím, že když jste mladí a zakládáte rodinu, má pro vás takový závazek význam, ale pro nás ne,“ vysvětlila tehdy Fox News.

Bo proslula rolí v komedii 10 z roku 1979, kde zaujala především svou dokonalou figurou v plavkách. Když její manžel John Derek v roce 1998 zemřel na selhání srdce, nenapadlo by ji, že ještě někdy zažije opravdovou lásku. To se ale změnilo, když poznala Corbetta.

„Okamžitě mě přitahoval a to se dodnes nezměnilo. Žijeme ze dne na den a až teď se začínáme trochu usazovat,“ přiznala. ■