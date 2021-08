Takhle jí to sekne jako modelce: Adéla Gondíková promluvila o seriálovém i skutečném manželovi

Adéla Gondíková Super.cz

Ten, kdo si model, který se bude dražit pro nadaci Krása pomáhá dětem v rámci říjnového Top Fashion Weeku v Karlových Varech, pořídí, tak asi bude muset trochu zkracovat. Adéla si každopádně to, že si po dlouhé době oblékla večerní šaty a lodičky, užila. "Možná jsem je měla v poslední době někde na jevišti. Ale bála jsem se těch bot, když jsme nosili rok a půl tenisky nebo žabky a k tomu tepláky," přiznala.

Léto tráví Adéla polopracovně. "Od rádia jsem si dala pauzu, nastoupím 25. srpna. Ale už zase trošku točím, v seriálu 1. mise budu stejně jako ve Sestřičkách zdravotní sestra a mým manželem bude zase Petr Vaněk, už jsme si na sebe zvykli a je fajn, že je vyšší než já," prozradila.

Prvním mužem je pro ni ale stále samozřejmě její vlastní manžel, Jiří Langmajer (55), který na sobě teď pořádně maká ve fitku kvůli posunutému filmovému projektu, který by měl natáčet v září. "Do té doby by měl vypadat jako Brad Pitt. Ale on tak vypadá i bez toho," vyznala se. ■