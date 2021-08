Svatbu ještě neměli, ale svatební fotky už mají. Předpověď počasí hvězdnému páru hlásí déšť, tak vše nafotili před veselkou

Míša a Petr Foto: Alexandra Hrašková

"Předsvatební fotky jsme dělali, protože organizuju akce a vím, jak to může být stresující v den D, když chcete všechno stihnout. Proto jsem ráda, že máme něco už v rezervě, kdyby nevyšlo počasí, nebo by náhodou něco nevyšlo, tak nějakou památku máme a to je hlavní. Jsem puntičkář, tak chci mít na vše vždy záložní plán," řekla Super.cz Hávová.

A podle předpovědi počasí to vypadá, že s partnerem udělali dobře. "Počasí nám zatím moc nepřeje. Vypadá to, že bude pršet, a to celá svatba je venku. Takže se každou hodinu divám na radar, jestli není nějaká změna," krčí rameny modelka.

Poslední dny se na ně prý smůla lepí. "Já měla před pár dny prasklý zub, kadeřnice dostala covid a Turecko, kam jedeme na líbánky, je kvůli lesním požárům taky trochu v ohrožení. Věřím, že všechno dobře dopadne. Jak říkají rodiče - hlavní je si říct ano, nic jiného není podstatné," uzavřela Hávová. ■