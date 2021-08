Těhotná plus size modelka ukázala sexy taneček v bikinách: Brzy bude dvojnásobnou maminkou

Ashley Graham Profimedia.cz

Druhé těhotenství si užívá stejně jako to první. Ashley Graham (33) se podělila o pár snímků z dovolené s manželem Justinem Ervinem v Miami.

Ashley oznámila těhotenství před pár týdny fotkou, kde na sobě nemá téměř nic a nyní své těhotenské bříško odhaluje jak v jednodílných plavkách, tak předvedla i sexy taneček v bikinách.

Ashley Graham a její sexy taneček v bikinách

Instagram @ashleygraham

„Uplynulý rok byl plný malých překvapení, velkých zármutků, rodinných začátků a nových příběhů. Já v tuto chvíli začínám vstřebávat a oslavovat další kapitolu života, která pro nás moc znamená,“ napsala Ashley k oznámení svého těhotenství.

Syna Isaaca přivítali s manželem na svět v lednu roku 2020 a podle nynějších snímků to vypadá, že už brzy přibude do rodiny jeho sourozenec. Manželé letos slaví 11. výročí svatby, přičemž pár tvoří 12 let. ■