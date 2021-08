Neřešili Ordinaci, ale protilátky: Zlata Adamovská s manželem Petrem Štěpánkem si zanadávali na vládu

Petr Štěpánek a Zlata Adamovská Super.cz

Vedle divadla s manželem už také natáčejí další díly seriálu Ordinace v růžové zahradě. "Ty příběhy budou o něco kratší, takže ten objem natáčecích dnů nebude tak velký," prozradila Adamovská. "Čas chybí, protože všechno se dobíhá. To, co se odkládalo, se rychle musí splnit," doplnil Petr Štěpánek.

Na dovolenou jim ale čas prý zbude, i když bude trochu problematické vybrat lokaci. "Chceme k moři, jsem alergik, tak mi dělá dobře a nejlépe si tam odpočinu. Musíme ale co nejrychleji vybrat, kde budou nejmírnější sankce. Určitě to bude někde po Evropě," plánuje herečka.

Problém je v tom, že zatímco Petr Štěpánek je očkovaný, tak ona ne. "Covid jsem prodělala před rokem. Už nespadám to těch ochranných 180 dní, ale mám o sto jednotek vyšší protilátky, než jsem měla, možná i vyšší než očkovaný manžel. Proto mě štve, že mi je neuznají, ačkoli mi je vytvořila moje imunita, když mi ani lékaři zatím očkování nedoporučují," svěřila.

Probrali jsme i jejich poznatky z lockdownu. "Jsem rozladěná z toho, jak to všechno postupovalo, jak to bylo překotné. Vláda nedělala rozhodné kroky, šlo to od desíti k pěti," mínila Zlata. "Každou hodinu něco měnili. Já, když někomu dám slovo, tak platí. A ne, že někdo řekne v pondělí: Bude to tak, a ještě v průběhu pondělka je to všechno jinak. Je to nejsmutnější období lidstva vůbec, protože za tím cítím jen byznys. O zdraví nejde," uzavřel Petr. ■