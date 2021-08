Na tuto roli bude Jana Plodková ještě dlouho vzpomínat. Podívejte se, koho jí vybrali za muže

Jana Plodková Super.cz

„Hraji manželku Pepíka Poláška, který se tváří jako ortodoxní žid a celá naše rodina dodržuje šábesová pravidla,“ řekla Super.cz Jana Plodková ke své roli v novém seriálu.

Natáčení, především pak prostředí, herečku vyloženě nadchlo a bude na něj ráda vzpomínat.

„Bylo to krásné natáčení, pro mě jako pro milovníka přírody to byl vstup do ráje, když jsem čekala na záběr a seděla u chatičky a poslouchala žáby, jak kvákaly. Moc jsem si to užívala a byla jsem smutná, když jsem netočila,“ svěřila Plodková.

Poslední měsíce trávila s partnerem Filipem spoustu času na chalupě, za hranice už by se herečka chtěla také podívat, ale vyčkává, jak se vyvine situace s covidem.

„Strašně po tom toužím, pořád o tom mluvím, ale pořád jsem v Praze. Doufám, že se nám to podaří, necháváme to na poslední chvíli a čekáme, jak se to v jednotlivých zemích projeví. Případně budeme na chalupě, přežili jsme to do teď, tak ještě nějakou chvíli vydržíme,“ dodala Plodková, která by popřípadě vyrazila někam kousek za hranice. ■