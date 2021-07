Poznali byste ještě Aleše Brichtu? Takto se na něm podepsaly závažné zdravotní problémy

Aleš Brichta byl k nepoznání Super.cz

V jednu chvíli měli fanoušci velkou starost o zdraví Aleše Brichty. Rocker doslova utekl hrobníkovi z lopaty. Když jsme interpreta potkali na narozeninách manažera celebrit Pavla Plecháče, museli jsme se hudebníka ptát na to, jak se mu nyní daří. Bylo totiž evidentní, že trable se zdravím se na jeho vzhledu podepsaly.

„Musím zaklepat, ale je to se mnou v pořádku. V důsledku kouření více než sta tvrdých cigaret denně se mi začaly zanášet cévy. Měl jsem problémy s jejich průchodností a kvůli tomu jsem měl zanesené cévy v mozku. Museli mi protáhnout žilku do mozku, abych mohl fungovat,“ popsal Super.cz trable se zdravím muzikant, který zároveň velmi špatně vidí. „Není to se mnou tak, abych chodil dvakrát týdně hrát fotbal, ale jinak se cítím docela podobně,“ dodává na toto téma.

O jednašedesátiletého rockera se zodpovědně stará jeho o třiadvacet let mladší žena Joanna (38). „Moje žena by měla spíš brát plat ošetřovatelky. Bez ní bych neudělal nic. Já bych si ráno neudělal ani čaj,“ prosazuje Brichta a jeho žena v pozadí přitakávala.

Interpret hitu Dívka s perlami ve vlasech přes prázdniny koncertuje s kapelou a svým triem a do konce roku nemá volný víkend. Proto se těší, že si udělá čas vyrazit na pár dní k moři. „Poslední týden v srpnu jezdíme na Řecké ostrovy. Letos na Kefalonii zůstane do začátku září. Je to jediná možnost, kdy člověk může všechny starosti vypustit z hlavy,“ říká Brichta. ■