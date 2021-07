Po 21 letech konečně řekla, co se stalo: Lucy Liu promluvila o konfliktu s kolegou z Charlieho andílků

Lucy Liu (vpravo), Bill Murray a Drew Barrymore v Charliho andílcích Foto: Columbia Pictures/Courtesy Everett Collection

V podcastu Asian Enough Lucy popsala, že na ni Murray jednoduše z ničeho nic začal chrlit nadávky poté, co náhle změnil scénář, aniž by to s někým prodiskutoval. Kolegové byli zmatení a pochopitelně měli námitky. Murray si podle všeho zchladil žáhu na v té době nejméně známé a zkušené kolegyni.

„Nevěřila jsem, že mluví na mě, v tu dobu jsem s produkcí neměla nic společného. Doslova jsem se ohlížela přes rameno, na koho to mluví. Evidentně mluvil ke mně.“

„Některé výroky byly neomluvitelné a neakceptovatelné, takže jsem si to nemohla nechat líbit. Postavila jsem se mu a nelituji toho,“ popsala herečka.

„Nezáleží na tom, jak jste důležití nebo odkud pocházíte. To není důvod k tomu někoho ponižovat. Nikdy bych před nikým nesklonila hlavu, a ani bych neměla,“ dodala.

Kolegové od filmu ocenili, že se slavnějšímu herci postavila. Proti Billovi ale Lucy prý nic nemá.

„Nemám proti němu vůbec nic. Od té doby jsme se jednou potkali v show Saturday Night Live a byl ke mně velmi milý. To ale neznamená, že si nechám líbit takové napadání. I když se to stalo před mnoha lety, samozřejmě si to pamatuji a nikdy na to nezapomenu,“ dodala na závěr. ■