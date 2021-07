Chtěli byste s ní vyrazit na dovolenou? Fitness kráska ze StarDance předvedla vysportované tělo v plavkách

Martina Marková Foto: archiv M. Markové

Vyrazit na pár dní k moři se rozhodla Martina se svým přítelem. A přestože měli cestu od začátku skvěle naplánovanou, na poslední chvíli museli vše změnit. „Tentokrát, vzhledem k průběžně se měnícím podmínkám států a ke zkušenosti se zrušením letu, jsme se rozhodli jet autem. Chtěli jsme si udělat takový road trip, a to přes Lago di Garda, do Verony, Benátek, potom destinace Cannes, kde už jsme byli před třemi lety, a tak se nám ten apartmán líbil, že jsem si řekli, že si pronajmeme stejný, ale větší a odsud budeme dělat další výlety do Nice, Saint Tropez, Monte Carla a tak dále,“ svěřila se Super.cz fitness trenérka s tím, že nakonec dojeli do Chorvatska.

„V noci před odjezdem nám ale přišlo oznámení, že nám zrušili již zaplacené ubytování v Cannes, jako bychom to snad zakřikli, a tak jsme se operativně rozhodli jinak a vydali se na úplně druhou stranu do hotelu Wyndham v Chorvatsku, díky kterému jsme se s přítelem před 7 lety seznámili a řekli si, že to bude vlastně mile symbolické a alespoň vůbec nic nebudeme muset řešit a o to víc si odpočineme,“ dodala Martina, která na své figuře dře denně a může se tak chlubit fantastickou postavou. ■