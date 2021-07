Svět obletěly zprávy, že se profesor Lupin z Harryho Pottera oženil: Jsem ženatý už pět let, diví se herec

David Thewlis jako profesor Lupin v Harrym Potterovi Foto: Collection Christophel/Warner Bros/1492 Pictures

Minulý týden médii prolétla zpráva, že si hvězda Harryho Pottera David Thewlis (58) vzal svou dlouholetou přítelkyni Hermine. Mohl za to příspěvek na sociální síti, v němž Hermine označil za manželku. Herec následně všechny překvapil, když prozradil, že jsou svoji už pět let a nikdy se tím netajil.

„Bylo to divné, zmínil jsem manželku v postu na Instagramu a najednou všude byly titulky, že jsme se tajně vzali,“ uvedl pro Observer New Review.

„Jsem se svou ženou deset let a pět let jsme svoji. Prsten nosím normálně od svatby. To, že jsem to nevykřičel do světa, přece neznamená, že je to tajné,“ divil se.

Hermine je hercovou druhou ženou, v letech 1992 - 1994 byl ženatý se Sarou Sugarman. S expartnerkou Annou Friel má pak dceru Gracie (16).

S Hermine má hezký vztah, šlo prý o lásku na první pohled. Práce je sice občas rozdělí, ale i když jsou každý v jiné zemi, jsou v kontaktu prostřednictvím video hovorů.

David kromě hraní také píše, aktuálně vydává svůj druhý román Shooting Martha. ■