Vybrali byste si? Těchto sedm farmářů hledá ženu. Osmá farmářka pak dobrodruha a pohodáře

Tomáš Jelen se objeví v show Farmář hledá ženu. Foto: FTV Prima

Zbrusu nová řada show Farmář hledá ženu vtrhne na televizní obrazovky. Sedmička farmářů plus jedna farmářka budou hledat lásku a štěstí u diváků, kteří se prostřednictvím dopisů pokusí ucházet o jejich přízeň.

Ten, kdo se nebojí práce v tvrdých podmínkách v přírodě, a klidně by celý svůj život prožil na farmě, má šanci zabojovat o přízeň farmářů. Pořadem opět provede moderátorka Laďka Něrgešová (45), která má s show nejvíc zkušeností.

„Ty jo?! Po tolika letech? A první řada před 11 lety?! Mazec,“ těšila se Něrgešová.

Televizní štáb se nyní vydal natočit medailonky s farmáři, kteří potřebují drahou polovičku. Nejen krásnou a milou, ale také připravenou pracovat. Farmáři k sobě hledají partnerku do nepohody, která by pomohla s hospodářstvím i realitou venkovského života. Na pestrý výběr farmářů a jedné farmářky se podívejte do galerie. Vybrali byste si? ■