Kráska Eliška Bučková bez make-upu: Místo bujaré oslavy narozenin bude nocovat ve stanu

Eliška Bučková Foto: archiv E. Bučkové

O Elišce Bučkové (32) je známo, že je nadšenou cestovatelkou. Kdykoli jí to její diář a situace dovolí, ráda tráví dovolenou u moře a rozhodně se nebojí vydat ani na cestu za dobrodružstvím. Již několik let se ale začátkem prázdnin vrací do dětských let, zabalí velký batoh a odjíždí na tábor. Modelka dnes slaví 32. narozeniny.