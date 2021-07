Moderátor z Primy nám ukázal svou lásku: Už rok randí se svou sexy šéfovou!

Michal Janotka s partnerkou Nikolou Super.cz

Michal Janotka se už roky objevuje v televizním zpravodajství jako reportér a dnes i moderátor Krimi zpráv. Poté, co se mu loni po roce rozpadlo manželství, dal se dohromady se svou kolegyní Nikolou Veverkovou, kterou nám představil na kameru Super.cz. Pár oslavil první výročí vztahu.

Nikola pracuje na Primě jako vedoucí redakce Krimi zpráv, takže je Michalovou nadřízenou, a přiznala, že si pracovní autoritu občas užívá. „Je to tak. Máme to trochu rozdělené, že jsem v práci šéfová já a doma víc Michal. Ale to občas fajn,“ usmívá se šibalsky.

Nový vztah přiznal moderátor loni v listopadu, kdy spolu randili několik měsíců. Přestože pracovali pro jednu televizi a stejný pořad několik let, příliš často se nepotkávali. Vše řešili přes telefon, protože Michal působil jako reportér v Brně a Nikola zase v Praze.

Zlom nastal, když Michal přijal nabídku moderovat zprávy přímo z pražského studia. „S Nikčou jsme se začali čím dál víc sbližovat a zjistili jsme, že je nám spolu dobře,“ prozradil Janotka.

Zajímalo nás, jestli funguje partnerský vztah na pracovišti, a zda někdy nelitují, že nepracují každý jinde.

„Určitě se občas stane, že toho máme hodně. Je tam stres, ale myslím, že to dokážeme zvládat, jsme oba profíci,“ míní Nikol. „Když už se dostaneme k tomu, že je toho v práci hodně, umí jeden z nás říct: Dost, už nebudeme řešit práci. A zase jsme to jen my dva,“ dodala. ■